الصفدي: الأردن سخر كل إمكانياته لخدمة القضية الفلسطينية

قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، بقي على مر الأيام ورغم العديد من الضغوطات والتحديات، السند والعون لأهلنا في فلسطين المحتلة، وسخّر كل إمكانياته من أجل خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس عبر الوصاية الهاشمية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الخميس، في دار مجلس النواب، وفداً من رؤساء لجان خدمات المخيمات، بحضور مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان.

وأكد الصفدي أن مجلس النواب وعبر لجنة فلسطين، سيتابع كل مطالب لجان المخيمات وسيقوم بمتابعتها مع الجهات المختصة، من أجل تحقيقيها بأسرع وقت.

من جهتهم، أعرب رؤساء اللجان عن شكرهم وتقديرهم لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس ومقدساتها وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وأكدوا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، واقفين صفا واحدا خلف قيادة جلالته الحكيمة في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

بدوره، أشار خرفان إلى أبرز مطالب أبناء المخيمات، معرباً عن شكره وتقديره للدور الذي يقوم به مجلس النواب تجاه أبناء المخيمات والذي يتلمس به احتياجاتهم ويعمل على تذليل الصعوبات التي تواجههم.

وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، والنائب الثاني الدكتور نصار الحيصة، والنواب الدكتور أحمد السراحنة وتمام الرياطي، وأسماء الرواحنة، ورؤساء لجان مخيمات البقعة، الوحدات، الحسين، الأمير حسن، الطالبية، مأدبا، حطين، السخنة، الزرقاء، إربد، الشهيد عزمي المفتي، سوف، وجرش.