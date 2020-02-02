الصفدي: الأردن لن يقبل ولن يتعامل مع أي طرح لا يلبي ثوابته

محمود الطراونة

عمان – اكد وزير الخارجية أيمن الصفدي أن الأردن لن يقبل ولن يتعامل مع أي طرح لا يلبي ثوابته.

وقال: “لن نقبل بفرض حقائق جديدة على الأرض، ولن نتعامل مع أي شيء خارج ثوابتنا والشرعية الدولية”.

وأضاف الصفدي تحت قبة البرلمان عصر الأحد، أن المواقف الأردنية الهاشمية إزاء القضية الفلسطينية يحفظها الجميع عن ظهر قلب، و”مواقفنا لا تتغير”.

وأكد الصفدي أنه لا حل خارج إطار الشرعية الدولية فيما يتعلق باللاجئين والتي تحمي حق العودة والتعويض، مشددا على دعم الأردن لموقف الأشقاء الفلسطينيين.

وأشار الصفدي إلى أن العرب رفضوا المبادرة الأمريكية أمس السبت في اجتماع وزارء الخارجية العرب، لافتا إلى تأكيدهم على الالتزام بالثوابت.

وتابع الصفدي “نعمل على حماية مصالحنا، ولن تتعامل المملكة مع أي طرح يؤذي مصالحها ويتجاوز عليها”.

وأكد أن مصالح المملكة لا مساومة فيها، قائلا “سنتعامل مع كل طرح في سبيل حماية مصالحنا”.