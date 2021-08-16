الصفدي: الأردن مستمر في التنسيق مع قطر لمساعدة الفلسطينيين

عمان- الغد- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن الأردن مستمر في التنسيق مع قطر لمساعدة الفلسطينيين.

وأضاف خلال تصريحات صحفية مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني “تحدثنا حول العديد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها قضيتنا المركزية الأولى القضية الفلسطينية، وكيفية العمل على إيجاد أفق سياسي حقيقي للخروج من الوضع الراهن والتقدم نحو السلام العادل والشامل الذي نتفق نحن وأخوتنا في قطر أن السبيل الوحيد هو حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق القانون الدولي ووفق مبادرة السلام العربية”.

واوضح الصفدي أن قطر كان لها دورا سياسيا في الحفاظ على أمن أفغانستان.

وعقد الوزيران قبيل التصريحات، محادثات لتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين والمستجدات الإقليمية، وبحثا الوزيران سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين والمستجدات الإقليمية.