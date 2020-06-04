الصفدي: الإرهاب ما زال خطرا أمنيا وعقائديا

عمّان-الغد- أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم أن الإرهاب ما يزال خطراً أمنياً وعقائدياً تتطلب هزيمته إنهاء الصراعات وبيئات الفوضى واليأس التي يعتاش عليها واستمرار تماسك التحالف الدولي ضد داعش الذي حقق إنجازات كبيرة في الحرب على الإرهاب.

وقال الصفدي في مداخلة في الاجتماع الوزاري المصغر للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي انعقد عبر آلية التواصل المرئي “إن التحالف الدولي حقق بقيادة فاعلة من الولايات المتحدة إنجازات كبيرة في هزيمة داعش”. وأضاف “نتيجة لجهود التحالف وتضحيات الكثيرين، خصوصاً تضحيات العراق، هزمت دولة الإرهاب.”

لكنه شدد أن الخطر العقائدي والأمني للإرهاب ما يزال كبيراً، ما يستدعي تقوية التحالف الدولي ضد داعش وضمان تماسكه.

وقال الصفدي إن الإرهاب “ينتشر في بيئات الفوضى والأزمات ويعتاش على الصراع وفقدان الأمل.”

وشدد أن ذلك بغرض التوصل “لحلول سياسية للأزمات في سوريا وليبيا واليمن وغيرها من مناطق الصراع، ويوجب دعم العراق الذي تستمر حكومته الجديدة في جهودها هزيمة الإرهاب وإعادة بناء ما دمره الإرهابيون.”

وقال الصفدي “إن محاربة الإرهاب تستدعي أيضاً العمل بشكل فوري ومكثف على منع تنفيذ قرار إسرائيل ضم ثلث فلسطين المحتلة وما سيسببه تنفيذ القرار من تأجيج للصراع وفوضى وفقدان للأمل، والتركيز على اطلاق مفاوضات تستهدف التوصل لحل تفاوضي.”

وأكد الصفدي أن الأردن سيظل ملتزماً العمل مع التحالف لمحاربة الإرهاب وهزيمته.

وقال “إن المملكة ستظل تعمل معكم، أصدقائنا وشركائنا، لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين والقانون الدولي.”

وشدد الصفدي على أن “هذا السلام العادل حق لكل شعوب المنطقة وأساس الاستقرار الإقليمي وركيزة للأمن الدولي.”

وشاركت ٢٩ دولة في الاجتماع الوزاري المصغر الذي يرأسه وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو ووزير خارجية جمهورية ايطاليا لويجي دي مايو. والذي عقد في نسخته الأخيرة في تشرين ثاني ٢٠١٩.

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وفرنسا وكندا وبلجيكا والدنمارك وجمهورية التشيك ومصر وقطر وفنلندا وألمانيا والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والمغرب وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا والسويد وتركيا وبريطانيا، بالاضافة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، وأمين عام حلف شمال الأطلسي وأمين عام منظمة الشرطة الجنائية الدولية.