الصفدي: السفارة الأردنية باقية في السودان حتى إخلاء آخر أردني

قال وزير الخارجية أيمن الصفدي، الثلاثاء، إنه تم استكمال الجزء الأكبر من إجلاء الأردنيين من السودان مع وصول طائرة ثانية في وقت لاحق اليوم.

وأضاف الصفدي، في تصريحات صحفية أن “إخلاء الأردنيين من السودان كانت أكبر عملية إخلاء نقوم بها”.

وأشار إلى أن السفارة الأردنية باقية في السودان حتى إخلاء آخر أردني.

وكان الصفدي في استقبال الأردنيين والرعايا العرب القادمين من السودان لدى وصولهم مطار ماركا العسكري.

وأكد أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني كانت بتكريس كل الإمكانيات لإجلاء الأردنيين ومواطني دول أخرى من السودان.

وتابع “نأمل أن يتوصل السودانيون إلى حل ينهي هذه الأزمة ويحمي السودان من تبعات المزيد من القتال”