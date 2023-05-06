الصفدي: العمل العسكري داخل سورية ضمن خياراتنا لمواجهة تهريب المخدرات

قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إن العديد من الأشخاص والدول عانوا من عواقب الأزمة السورية، بما في ذلك الأردن، وسيحرصون على القيام بكل ما يلزم للتخفيف من أي تهديد لأمن الأردن.

وأضاف الصفدي لـCNN، “نحن لا نتعامل مع تهديد تهريب المخدرات باستخفاف. إذا لم نشهد إجراءات فعالة للحد من هذا التهديد، سنقوم بما يلزم لمواجهته بما في ذلك القيام بعمل عسكري داخل سورية للقضاء على هذا التهديد الخطير للغاية ليس فقط في الأردن، ولكن عبر الأردن إلى دول الخليج والعالم”.

وتابع الصفدي: “سياسات الوضع الراهن نتج عنها المزيد من العلل والمزيد من الألم والمعاناة للشعب السوري وتهديدات متزايدة للمنطقة بما في ذلك الأردن”، مبينا أن “الأردن توصل، منذ فترة، إلى ورقة طورت إلى مبادرة أردنية تستند إلى دور عربي رائد عبر نهج خطوة بخطوة، بالتنسيق مع شركائنا وحلفائنا”.

وبشأن عودة سورية إلى جامعة الدول العربية، قال الصفدي إنه يعتقد أن هناك ما يكفي من الأصوات بين أعضاء الجامعة العربية لعودة سورية إلى الجامعة.

وأكد مسؤول دبلوماسي رفيع، لـCNN، أن أعضاء من جامعة الدول العربية سيجتمعون، الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، للتصويت على “إبطال تجميد عضوية سورية” في الجامعة العربية.