الصفدي: القضية الفلسطينية على سلم أولويات القرار العربي والدولي

أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي موقف الأردن الثابت بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، في دعم القضية الفلسطينية ووضعها على سلم أولويات القرار العربي والدولي، من أجل نيل الأشقاء حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني وعلى رأسها حق إقامة دولتهم المستقلة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بدار المجلس اليوم الأربعاء وفداً من منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة مناهضة الفصل العنصري رمزي رباح، حيث عرض الوفد الفلسطيني جهود إطلاق تحالف برلماني عربي ودولي لمناهضة سياسات الفصل العنصري الإسرائيلية.

وحضر اللقاء النواب: النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، وخليل عطية، ووائل رزوق، وعبير الجبور، ورهق الزواهرة، وريما العموش، وميادة شريم، وعبد الله أبو زيد، ومحمد الهلالات، وفادي العدوان.

فيما ضم وفد منظمة التحرير الفلسطينية: رئيس لجنة مناهضة الفصل العنصري التابعة للمجلس الوطني الفلسطيني وعضو المجلس المركزي الدكتور سنان شقديح، ومدير عام دائرة مناهضة الفصل العنصري الدكتور ماهر عامر، ومدير عام العلاقات العامة في دائرة مناهضة الفصل العنصري شادي زهد.