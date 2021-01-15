الصفدي: الملك وجه بتقديم أي مساعدة تحتاجها إندونيسيا

عمان – الغد – قدم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي التعازي لدولة إندونيسيا بضحايا الهزة الأرضية.

وقال الصفدي عبر تغريدة له في تويتر اليوم الجمعة: اتصلت بمعالي وزيرة خارجية إندونيسيا مقدما تعازي المملكة بضحايا الهزة الأرضية وناقلا توجيهات جلالة الملك تقديم أي مساعدة يحتاجها الأشقاء. رحم الله الضحايا وأنعم على الجرحى بالشفاء العاجل. نتضامن مع الأشقاء في هذا الظرف الصعب.