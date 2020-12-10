الصفدي النائب الأول لرئيس مجلس النواب

عمان – الغد – فاز النائب أحمد الصفدي بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب بعد تقدمه على منافسه النائب موسى هنطش.

وحاز النائب الصفدي على 86 صوتا، مقابل 29 صوتا للنائب هنطش.

وكان عدد من اعضاء مجلس النواب قد طالبوا، النائب موسى هنطش بالتراجع عن قراره المتعلق بترشحه لموقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

وعلق النائب موسى هنطش أمر ترشحه بزميله صالح العرموطي، مطالبا رئيس مجلس النواب منحه دقيقة واحدة للتشاور مع العرموطي.

ومن جهته أكد النائب العرموطي على ايمانه المطلق بالديمقراطية، قائلا “لا اؤمن بالقمع، اما ان يمارس علينا الضغط، فهو مرفوض”.