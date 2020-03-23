الصفدي: بعثاتنا مستمرة بخدمة أهلنا خارج الوطن

عمان-الغد- أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالات جماعية مع رؤساء بعثات المملكة في الخارج لبحث الإجراءات التي تتخذها البعثات لخدمة المواطنين الأردنيين خارج الوطن في هذه الظروف الصعبة.

واستعرض الصفدي ورؤساء البعثات الجهود التي تقوم بها بعثات المملكة الخارجية لخدمة المواطنين في هذه الظروف غير المسبوقة وفق خطط طوارئ تم تفعيلها حيث أكد الجميع أن خدمة أهلنا خارج الوطن هي أولوية الوزارة.

وتستمر بعثات المملكة في العمل حسب ظروف البلد التي تتواجد فيها حيث قلصت الخدمات القنصلية إلى المعاملات العاجلة والضرورية وفعلت منهجية العمل المرن عن بعد، وتقديم الخدمات القنصلية الممكنة إلكترونيا بقدر الإمكان.

وتركز سفارات المملكة وقنصلياتها العامة على التواصل مع المواطنين وتقديم ما تستطيعه من خدمات لهم في ظل الظروف الحالية ووفق الإمكانات المتاحة.

وأكد الصفدي أن بعثات الأردن الخارجية في خدمة المواطنين وتم إعادة نشر أرقام الطوارئ ونشر أرقام جديدة وعناوين بريد إلكتروني للتواصل مع البعثات ومع مركز العمليات في الوزارة على مدى ٢٤ ساعة.

ودعا الصفدي المواطنين خارج الوطن إلى تسجيل هواتفهم وعناوينهم لدى بعثات المملكة المعتمدة لإدامة التواصل معهم.

وأكدت الوزارة على ضرورة التزام المواطنين التعليمات الصحية التي تصدر من السلطات في البلاد التي يتواجدون فيها.

وأكد الصفدي “أننا في وزارة الخارجية نعتز بأننا جميعا في مركز الوزارة وفي البعثات الخارجية خدمة عامون أولويتنا خدمة أهلنا الشامخين خارج الوطن في هذه الظروف الصعبة وتقديم كل إسناد ودعم متاح لهم.”

وثمن الصفدي تعاضد الجاليات الأردنية خارج الوطن وروح المسؤولية العالية والتعاون الكبير اللذين سيرتهما في التعامل مع هذه الظروف.

وتم الاتصال عبر آلية اتصال جماعي اعتمدتها الوزارة وضعت البعثات في مجموعة اتصال حسب تواجدها الجغرافي بحيث يتم التنسيق بشكل دائم بين خلية الأزمة ودائرة العمليات في الوزارة والبعثات الدبلوماسية وبما يتيح التنسيق والتعاون أيضا بين البعثات في المناطق الجغرافية الواحدة.

وتدعو الوزارة مواطنينا للتواصل على أرقام الطوارئ أدناه في مركز الوزارة والأرقام المعلنة للبعثات للتعامل مع احتياجاتهم.