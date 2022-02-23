الصفدي: حريصون على تطوير العلاقات المتميزة مع جمهورية كازاخستان

استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، المدير التنفيذي لسكرتاريا مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (سيكا) السفير خيرات صاريباي، في اجتماعٍ استعرض نتائج الاجتماع الوزاري السادس للمؤتمر الذي عُقد منتصف شهر تشرين الأول الماضي، والتحضيرات لعقد القمة المُقبلة في شهر تشرين الأول القادم.

وذكر الصفدي بأن المؤتمر يُعّد فرصةً لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، مُؤكداً استمرار المملكة بالعمل مع الشركاء، عبر الأطر الإقليمية والدولية متعددة الأطراف، للتغلب على التحديات المشتركة، ومعالجة تداعياتها وإيجاد حلولٍ لها، بما في ذلك التحديات المرتبطة باللجوء والأوبئة والإرهاب.

كما أكّد الصفدي خلال اللقاء حرص المملكة على تطوير العلاقات المتميزة مع جمهورية كازاخستان التي تتولى رئاسة المؤتمر للفترة ٢٠٢٠ – ٢٠٢٢.

ومن جانبه، ثمّن صاريباي دور المملكة الرئيس، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.