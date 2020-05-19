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الصفدي: حل الدولتين هو السبيل للسلام الشامل والدائم بالمنطقة

منذ 3 ساعات
وزير الخارجية

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عمان – أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في اتصال هاتفي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينو اليوم الثلاثاء أن حل الدولتين على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة.
وشدد الصفدي وملادينو على رفض أي ضم اسرائيلي لأراض فلسطينية محتلة خرقاً للقانون الدولي وتقويضاً لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية. واستعرضا الجهود المبذولة لتنسيق موقف دولي يحول دون تنفيذ إسرائيل قرار الضم الذي أكد الصفدي أنه إذا نفذ فسيقتل فرص تحقيق السلام الشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية. كما شدد الصفدي وملادينو على ضرورة تكاتف الجهود لإطلاق مفاوضات مباشرة وجادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي.

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