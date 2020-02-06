الصفدي: خدمة المواطنين المغتربين في مقدمة مهام البعثات الدبلوماسية

الكويت- أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن خدمة المواطنين بشكل أفضل واجب على الوزارة وحق للمواطنين المغتربين، وفي مقدمة مهام البعثات الدبلوماسية حيث تستمر الوزارة بعملية التقييم والتطوير للخدمات المقدمة.

واشار الصفدي خلال لقائه اليوم الخميس، في مبنى السفارة الاردنية في الكويت بحضور السفير صقر ابو شتال وطاقم السفارة ومواطنين أردنيين ومراجعين للسفارة، إلى أن خدمة المواطن الأردني واجب وأولوية قصوى وياتي تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

واطلع الصفدي على سير الإجراءات المتخذة من قبل السفارة لتنفيذ هذه التعليمات من حيث أتمتة إصدار جوازات السفر وربط السفارة بمركز الاتصالات الوطني والإلتزام بالسقوف الزمنية لإنجاز المعاملة.

كما استمع إلى ملاحظات المواطنين والمراجعين حول مستوى الخدمات المقدمة ومدى انسجامها مع المعايير المعلنة من قبل الوزارة.

يذكر ان السفارة تتعامل مع حوالي 600 معاملة قنصلية يومياً وتخدم حوالي 61 ألف أردني مقيم في الكويت. -(بترا)