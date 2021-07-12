الصفدي رئيسا تنفيذيا لشركة تطوير العقبة

العقبة – قرر مجلس إدارة شركة تطوير العقبة تعيين حسين علي الصفدي رئيسا تنفيذيا للشركة اعتبارا من 14 تموز الجاري .

ويمتلك الصفدي خبرات متعددة في مجال اعداد الاستراتيجيات والسياسات في العديد من القطاعات الاقتصادية وتشمل الادارة والتسويق وتطوير الاعمال، بالإضافة الى خبرات نوعية تتعلق بالمجالات الاستثمارية والسياحية والعقارية.

والصفدي من مواليد عمان 1969 يحمل درجة البكالوريوس في السياسة والاقتصاد – الجامعة الاردنية 1992، وانهى العديد من التخصصات في الإدارة العامة والدراسات الاستراتيجية من المملكة المتحدة. -(بترا)