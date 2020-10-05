الصفدي: سنحقق بمشاجرة وقعت بالقنصلية الأردنية في دبي

عمان – الغد – أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أنه سيتم إجراء تحقيق كامل في المشاجرة التي وقعت بالقنصلية الأردنية بمدينة دبي بالامارات العربية المتحدة.

هل يمكن أن نعتبر هذا هو الأردن معالي الوزير المحترم ؟؟!! @AymanHsafadi pic.twitter.com/XQ0e9d2C8p — محمد الدويري (moh-aldweeri) (@MohAldweeri) October 5, 2020

ورد الصفدي على أحد المغتربين الأردنيين، الذي تحدث عن تفاصيل المشاجرة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الاثنين :” سيتم إجراء تحقيق كامل في القضية للوصول إلى حقيقة ما جرى وسيتم اتخاذ الإجراءات وفقه”.

سيدي أشكرك على الملاحظة. سيتم إجراء تحقيق كامل في القضية للوصول إلى حقيقة ما جرى وسيتم اتخاذ الإجراءات وفقه. جميع الزملاء وأنا في خدمة مواطنينا، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي فرضت ضغوطات غير مسبوقة على الجميع. حمى الله أردننا الأبي. مع احترامي. — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) October 5, 2020

وأضاف الصفدي: ” جميع الزملاء وأنا في خدمة مواطنينا، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي فرضت ضغوطات غير مسبوقة على الجميع”. حمى الله أردننا الأبي”.