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الصفدي: سنحقق بمشاجرة وقعت بالقنصلية الأردنية في دبي

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية أيمن الصفدي

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عمان – الغد – أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أنه سيتم إجراء تحقيق كامل في المشاجرة التي وقعت بالقنصلية الأردنية بمدينة دبي بالامارات العربية المتحدة.

ورد الصفدي على أحد المغتربين الأردنيين، الذي تحدث عن تفاصيل المشاجرة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الاثنين :” سيتم إجراء تحقيق كامل في القضية للوصول إلى حقيقة ما جرى وسيتم اتخاذ الإجراءات وفقه”.

وأضاف الصفدي: ” جميع الزملاء وأنا في خدمة مواطنينا، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي فرضت ضغوطات غير مسبوقة على الجميع”. حمى الله أردننا الأبي”.

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