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الصفدي: سنعلن عن آلية لتحويل الأموال للمواطنين في الخارج مساء اليوم

منذ 16 دقيقة
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

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عمان- الغد- قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إنه سيتم مساء اليوم الإعلان عن تفاصيل إرسال الحوالات الماليّة للمواطنين في الخارج.

وأضاف في إيجاز صحفي أن “الوزارة وخليّة الأزمة تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة مواطنينا في الخارج في ظل هذه الظروف”.

وتابع: “البعثات الدبلوماسيّة والسفارات تعمل على حصر أعداد مواطنينا في الخارج وتقديم العون والمساعدة لهم، وننصح الجميع بالبقاء في الدول التي يتواجدون فيها”.

وزاد “نصيحتنا لأهلنا في الخارج البقاء في بيوتهم والالتزام بالتعليمات الصحية في البلدان المتواجدين فيها”.

وبين الصفدي “نحن على تواصل دائم مع أشقائنا في الخارج لبحث تداعيات أزمة كورونا”.

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