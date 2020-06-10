الصفدي: ضم إسرائيل لثلث دولة فلسطين لا يمكن أن يمر بدون رد

زايد الدخيل

عمان- قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن الأردن يعتبر ضم إسرائيل لثلث دولة فلسطين خرقا للقانون الدولي ولا يمكن أن يمر بدون رد.

واعتبر الصفدي خلال مؤتمر صحفي عقده امس بحضور نظيره الألماني هايكو ماس، أن خطوة الضم الإسرائيلية تنسف كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل، مضيفا تنفيذ الضم يقتل كل أمور السلام.

وجدد الصفدي التأكيد على أن “الضم سيكون له انعكاسات على العلاقات الأردنية والإسرائيلية وعلى كل مسعى تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة”، مشيراً إلى أن الأردن “سيتخذ كل الخطوات اللازمة لحماية مصالحه الوطنية وقيام الدولة الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل هو مصلحة وطنية أردنية.

واضاف “سنتخذ خطواتنا بما ينسجم مع مواقفنا ويما ينسجم مع ثوابتنا وبما يحمي المصالح الوطنية الأردنية”، محذرا من التبعات الكارثية للضم على كل مسعى تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.

واشاد بألمانيا باعتبارها شريك أساسي للأردن، معتبرا أن زيارة نظيره الالماني في ظل الظروف الحرجة والصعبة يدل على التزام المانيا بالعمل من اجل حل الصراع العادل والشامل الذي يمثل خيارا استراتيجيا اردنيا وعربيا.

وقال إن العمل مستمر مع المانيا وأوروبا من أجل منع الضم والحيلولة دون تنفيذه.

وأكد الصفدي على أنه “لا بد من الاعتراف بأن الضم سيقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام، ولا بد من إيجاد أفق سياسي يعيد الأطراف للمفاوضات”.

من جهته عبر الوزير الالماني ماس عبر عن قلقه من نتائج خطوة الضم الإسرائيلية، ورأى في تنفيذها “تصعيداً كبيراً”.

وقال إن الاتحاد الاوروبي ملتزم بحل الدولتين ويرفض خطط ضم أراض فلسطينية، مضيفاً “سنؤدي دور الوسيط داخل مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي”.

وعبر عن ثقته بأن ألمانيا ستدفع عملية السلام إلى الأمام خاصة أنها تترأس مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

واضاف” الآن الوقت للدبلوماسية والبحث عن كيفية عودة الفلسطينيين والإسرائييين إلى المفاوضات، موضحا انه تم التركيز على ذلك خلال الاتصال المرئي مع رئيس الوزراء الفلسطيني.

وقال “الوقت الراهن هو وقت الدبلوماسية لكنه صعب جدا، وأحاول إيجاد سبيل للقواسم المشتركة وتوافق حتى وإن كان صعبا”.

واعلن ماس عن تقديم ألمانيا للأردن 23 ألف جهاز اختبار سريع لفحص الكشف عن فيروس كورونا.

وعقد الصفدي اجتماعا مع نظيريه الألماني هايكو ماس، الذي يزور الأردن، إضافة إلى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية عبر تقنية الاتصال المرئي، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.