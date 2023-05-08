الصفدي عن سؤال حول “ضربة سوريا”: عندما نتخذ أي خطوة سنعلنها في الوقت المناسب

زايد الدخيل- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن الأردن اتفق مع الحكومة السورية لتشكيل فريق أمني سياسي لمواجهة موضوع خطر تهريب المخدرات.

وأضاف الصفدي رداً على سؤال حول أنباء عن قصف أردني لمهربي مخدرات داخل الأراضي السورية “عندما نتخذ أي خطوة لحماية أمننا الوطني سنعلنها في الوقت المناسب”.

وشدد على أن تهريب المخدرات تهديد كبير للأردن والمنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع نظيره الهولندي فوبكه هويكسترا.

من جانب آخر أكد أن التعامل مع قضية اللاجئين ليس مسؤولية الدول المستضيفة فقط وعلى المجتمع الدولي تقديم المساعدة.

وقال إن الاردن كان الأكثر تأثرا بالأزمة السورية وكان لابد من اتخاذ خطوات لحلها.

وأشار أنه أكد مع نظيره الهولندي الحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وعلى أهمية التعاون الذي تشهده في سياقات عدة، التعاون الاقتصادي والاستثماري والدفاعي والأمني.

وبين أنهما تحدثا بشكل مفصل عن زيادة التعاون في قطاعي الزراعة والمياه في ضوء الخبرة التي تمتلكها مملكة هولندا والتركيز في المملكة هنا على هذه القطاعات.