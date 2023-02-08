الصفدي: في ذكرى الوفاء نجدد البيعة للملك مفاخرين بإنجازاته

قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مستهل جلسة النواب اليوم، إن الذكرى الرابعة والعشرين لرحيل جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه حلت يوم أمس، ونستذكر معها، باني نهضة الأردن، أغلى الرجال، الملك الشجاع، صاحب الحكمة والمواقف القومية التي لا تنسى.

وأضاف الصفدي: في ذكرى الوفاء للحسين، نجدد البيعة لجلالة الملك المفدى عبد الله الثاني ابن الحسين، مفاخرين بإنجازاته وحكمته، حيث سار على نهج آبائه وأجداده من بني هاشم الغر الميامين في استكمال مسيرة التحديث والتنمية والتطوير.

ودعا الصفدي النواب والحكومة إلى قراءة الفاتحة على روح المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه.

وتالياً نص كلمة الصفدي

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين

الزميلات والزملاء الكرام

بالأمس حلت الذكرى الرابعة والعشرون لرحيل جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، باني نهضة الأردن، أغلى الرجال، الملك الشجاع، صاحب الحكمة والمواقف القومية التي لا تنسى.

لقد رحل جلالة الملك الحسين بعد حياة حافلة بالعطاء والبناء، فكان زعيماً وقائداً كرس حياته وجهده لوطنه وشعبه وأمته.

وفي ذكرى الوفاء للحسين، نجدد البيعة لجلالة الملك المفدى عبد الله الثاني ابن الحسين، مفاخرين بإنجازاته وحكمته، حيث سار على نهج آبائه وأجداده من بني هاشم الغر الميامين في استكمال مسيرة التحديث والتنمية والتطوير.

حفظ المولى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وحفظ الله ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله، أمير القلوب، والرحمة والمغفرة لروح الحسين، وأدعوكم زملائي لقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.