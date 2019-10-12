الصفدي لتركيا: أوقفوا هجومكم على سورية فوراً

عمان- الغد- طالب وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، تركيا بوقف هجومها على سوريا “فورا”، مجددا رفض الأردن لأي عدوان على سوريا.

وقال الصفدي، خلال اعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب : نطالب تركيا وقف الهجوم على شمال سوريا ، موكداً ان المسار السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية وكل تداعياتها”.

وأوضح الصفدي خلال الاجتماع الوزاري الذي ترأسه وزير الخارجية العراقي في القاهرة، أن الأزمة السورية سببت تداعيات يجب رفعها عن أبنائها، وأضعفت العالم العربي، وهددت مصالحنا، وقوضت أمننا وقدرتنا على حمايته ، مضيفاً “تطلب مصالحنا وأمننا القومي أن نجعل الحل السياسي أولوية، ويجب أن نتخذ خطوات عملية لتحقيقه فورا”.

وجدد الصفدي الدعوة إلى تفعيل الدور العربي المشترك للتوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع المستمر في سوريا منذ عام 2011 ، مبيناً إن تشكيل لجنة دستورية خطوة في طريق حل الأزمة السورية يجب أن نسهم نحن العرب في إنجاحها.

وقال من أجل سوريا ومن أجل المجتمع العربي يجب أن ننهي هذه الأزمة، ويجب أن يكون دورنا العربي في ذلك أكبر وعاجلا وفعالا، مشيراً الى ان سوريا بلد عربي له اسهاماته في عملنا العربي المشترك وجرحه يدمينا جميعا.

وقال: لم يعد ممكنا ولا مقبولا تحمل الدول المستضيفة مسؤوليتها تجاه اللاجئين من دون دعمنا جميعا ، يجب أن نتعاون لتوفير العيش الكريم لأشقائنا السوريين إلى حين قدرتهم على عودتهم الطوعية إلى بلادهم.

وكان الصفدي بحث قبيل بدء الاجتماع، خلال لقائه نظيره المصري سامح شكري، تطورات العملية العسكرية التركية في سوريا.