الصفدي لـ وزراء الخارجية العرب: السلام شرطه زوال الاحتلال

عمان -الغد – قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إننا “نريد السلام شاملا ودائما، لكن الاحتلال والسلام نقيضان لا يجتمعان، والسلام شرطه زوال الاحتلال”

وأكد، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عقد الاثنين في القاهرة، على تعزيز العمل العربي المشترك من خلال “بلورة مواقف موحدة، وإطلاق تحركات جماعية لترجمتها على الأرض نحو واقع أفضل يعيد الدور العربي الكامل، لحماية مصالح العرب، ووقف التدخلات في الشؤون العربية، وتكريس الأمن والاستقرار، وبناء البيئة الإقليمية التي تتيح تثمير طاقات الشعوب العربية الإنجاز والبناء والمستقبل الأفضل الذي يستحقون”.

وأضاف “نحتاج مشروعا عربيا في هذا الزمن الصعب. مقوماته موجودة. ضروراته بائنة. وأدوات إنتاجه بأيدينا. لنطلقه فعلا مثمرا يكسر العتمة، ويفتح الآفاق واسعة لعالم عربي، نستطيع معا أن نجعله أفضل”.

وقال الصفدي، إن “القضية الفلسطينية قضيتنا المركزية الأولى، وأساس الصراع، ومفتاح السلام العادل الشامل الذي تقوّض الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية فرص تحقيقه”.

“من هنا تبرز الحاجة لتحرك عربي مبادر لإسناد الأشقاء، وإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام”.

“ثمة أهمية لإطلاق هذا التحرك الآن مع بدء إدارة أميركية جديدة عملها، لننخرط إيجابيا معها، ونبني على ما أعلنته من بوادر إيجابية”، بحسب الصفدي.

ودعا الصفدي إلى بلورة تحرك مشترك لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وحقيقية، للتوصل لحل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس المحتلة، على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومعادلة الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، سبيلا وحيدا لحل الصراع.

“نحتاج تحركا مستمرا لحشد موقف دولي فاعل يواجه الخطوات الإسرائيلية التي تحرم المنطقة حقها في السلام العادل والشامل”.

وأضاف أن “المستوطنات خرق فاضح لقرارات الشرعية الدولية يقتل حل الدولتين، الذي لا بديل عنه سوى حل الدولة الواحدة، حيث على العالم أن يواجه بشاعة، ولا إنسانية نظام ‘آبارثيد عنصري‘ أو على إسرائيل أن تحترم حق الفلسطينيين في المساواة في كل مناحي الحياة”.

وتابع وزير الخارجية “الانتهاكات المستهدفة تغيير الوضع القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية انتهاك للقانون الدولي، واستفزاز لمشاعر مئات الملايين من المسلمين والمسيحيين”.

وأضاف أن “جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، صاحب الوصاية الهاشمية التاريخية على هذه المقدسات، يكرس كل إمكانات المملكة لحماية المقدسات وحماية هويتها”.

وقال الصفدي “لا بد من عمل عربي ممنهج لحماية المدينة المقدسة، وتثبيت المقدسيين على أرضهم. فالسيادة على القدس المحتلة فلسطينية، والوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية، ومسؤولية الدفاع عن القدس ومقدساتها فلسطينية أردنية عربية إسلامية دولية، في ضوء مكانة مدينة السلام، وخطر العبث بها وبمقدساتها على الأمن والسلم”.

وقال الصفدي “نلتقي في زمن عربي صعب، يجعل من تفعيل عملنا المشترك شرطا لخدمة مصالحنا وقضايانا. والتحديات تتفاقم، وتبعاتها على شعوبنا ودولنا تتعاظم”.

“لا بديل عن فعل عربي منسق لتجاوز التحديات، والتصدي لانعكاساتها على أمننا المشترك، ومصالحنا وقضايانا المشتركة”، بحسب الصفدي.

وأضاف أنه “لا بد من استعادة المبادرة والقيادة في مقاربة الأزمات الإقليمية، التي ندفع ‘ نحن العرب أكثر من أي غيرنا ‘ كلفة استمرارها وتفاقمها، ولا يعقل أن يغيب العمل العربي الجماعي في مواجهة أزمات تعصف بدول عربية، وتدمر مقدرات دول عربية، وتدفع أجيالا من الشعوب العربية إلى قيعان اليأس والحرمان والقهر والجهل والتشرد”.

“غيابنا فراغ يملؤه الآخرون على حساب مصالحنا”، أضاف الصفدي، داعيا إلى استدراك الوضع والتوافق على منهجيات عمل مشتركة لخدمة مصالح وقضايا وحقوق شعوب الدول العربية في راهن ومستقبل سمتهما الأمل والفرص والأمان والإنجاز”.

وأوضح الصفدي أن “تقوية جامعة الدول العربية قوة لنا جميعا في خدمة مصالحنا المشتركة. وهي مظلة العمل العربي المشترك ليس هناك سواها بيتا عربيا جامعا”، متسائلا: “يمكن أن تكون أفضل؟”.

وأضاف “بالتأكيد، فلنطور أداءها، ونقوي مؤسساتها، ونعيد لعملنا المشترك عبرها زخمه الضرورة”.

وتابع الصفدي: “نبني على ما يجمع، ونحترم خصوصيات كل منا، وما يجمع كثير، ويوفر أرضية صلبة للانطلاق منه نحو بلورة مواقف عربية منسقة إزاء قضايانا، وسبل معالجة الأزمات المشتركة”.

وقال الصفدي “لا تزال سوريا جرحا ينزف موتا ودمارا وتقويضا لدولة عربية رئيسة، وفشلت كل المقاربات السابقة في حل الأزمة، وحماية سوريا الدولة والشعب”.

ودعا إلى “بلورة آلية عمل فاعلة، تولد دورا عربيا قياديا ينهي الغياب العربي عن جهود إنهاء الكارثة، على أسس تقدم سوريا وشعبها الكريم على أي اعتبار آخر”.

“ليتوقف القتال، ويدمر الإرهاب، وتستعيد سوريا أمنها وعافيتها ودورها، وتتوفر ظروف العودة الطوعية للاجئين، وتنتهي التدخلات الخارجية في شؤونها”، بحسب الصفدي.

وأعاد الصفدي التأكيد على الوقوف مع العراق في حماية أمنه واستقراره، ودعم جهود الحكومة العراقية الكبيرة لتثبيت الاستقرار بعد النصر التاريخي الذي حققه العراق على العصابات الإرهابية.

وأضاف أن “دعم العراق في جهود إعادة البناء وتكريس الاستقرار، وحماية سيادته من أي تدخلات خارجية، شرط للأمن والاستقرار الإقليميين، ومصلحة عربية عليا”.

وأكد الصفدي أن “أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. ونقف في الأردن مع أشقائنا في دول الخليج العربي في أي خطوات يتخذونها لحماية أمنهم ومصالحهم”.

“كلنا نريد إنهاء التوتر في الخليج العربي، وهذا سبيله معالجة كل أسبابه، وفي مقدمها وقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، واحترام مبدأ حسن الجوار”، بحسب الصفدي.

وأضاف “في وسط كل هذه التحديات برزت بوادر انفراج إيجابي في جهود حل الأزمة الليبية، تمثلت في انتخاب السلطة التنفيذية خلال مؤتمر الحوار في جنيف”.

وأكد الصفدي أن “دعم هذه الجهود وضمان استكمال الطريق نحو استعادة استقرار ليبيا وتخليصها من التدخلات الخارجية أيضا ضرورة تتطلب تحركا عربيا فاعلا”.

“ثمة أرضية لحل الأزمة في اليمن يجب تدعيمها”، بحسب الوزير، الذي أوضح أن “اتفاق الرياض خطوة وازنة نحو الحل يجب أن نعمل معا لضمان تنفيذه، لنتقدم بشكل سريع وعاجل نحو إنهاء الكارثة”.

وأضاف أن “المصالحة التي حققتها قمة العُلا إنجاز نثمنه، سيسهم بشكل كبير في تعزيز عملنا الجماعي خدمة لمصالحنا”.

وشكر الصفدي دول جامعة الدول العربية، تلبية دعوة الأردن ومصر، لعقد الجلسة غير العادية للجامعة لبحث الأوضاع العربية ودعم القضية الفلسطينية.