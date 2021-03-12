الصفدي لـ CNN: افتراض سحب الوصاية الهاشمية لا يستند لأي مؤشر معقول

عمان-الغد- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية هي وصاية تاريخية تعود إلى الملك عبدالله الأول.

وبين في حديث لقناة CNN، أن الوصاية تحظى بدعم كل الدول العربية والإسلامية بل والعالم لانها تلعب دورا بالغ الاهمية في الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة، والحفاظ على الهوية العربية المسيحية في تلك الأماكن ومحاولة المحافظة على القدس كمدينة سلام للجميع.

وأضاف ” لدينا علاقة ممتازة مع المملكة العربية السعودية ونحن ننسق في القضية الفلسطينية كما نفعل في القضايا الأخرى وهو مستمر”.

وأكد الصفدي أن أي شخص يقوم بافتراض سحب الوصاية الهاشمية لا يستند لأي مؤشر معقول أو يأتي من أي أسس صلبة.

وأشار إلى أن الشائعات كثيرة ونظريات المؤامرة وفيرة، لكن الحقيقة هي أن السعودية تدعم الوصاية الهاشمية، وهي تاريخية متجذرة ويقبلها الفلسطينون ويصادقون عليها.

ولفت الصفدي إلى أن الوصاية معترف بها من قبل المسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء العالم والمجتمع الدولي.