الصفدي: لن نتخلى عن واجبنا الرقابي

التقى رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، في مكتبه، اليوم الثلاثاء، رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي، محمد الغزو، وأعضاء المجلس، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، محمود العبابنة، الذين قدموا التهنئة والتبريك للصفدي بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس.

وأكد الصفدي التزام مجلس النواب بالتعاون مع سلطات الدولة الدستورية وتقدير دورها الوطني وضرورة التواصل معها بشكل مؤسسي قائم على الاحترام والتقدير، مشددا على أن المجلس لن يتخلى عن واجبه الرقابي ضمن الأطر الدستورية خدمة للمصالح الوطنية العليا.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية والآراء والتصورات، لتقوية وتعزيز علاقات التعاون القائمة بين السلطتين بما يخدم الوطن والمواطن والمصالح العليا للدولة.

بدوره، أكد الغزو أن المجلس القضائي معني بإدامة التواصل والتعاون مع مجلس النواب، ممثل الشعب، حيث أن تعاون جميع السلطات يصب في خدمة ورفعة الوطن، مؤكداً أن لدى السلطة القضائية أعمالا كبيرة وإنجازات كثيرة نفتخر ونعتز بها.

وقال العبابنة إن القضاء الأردني نزيه ومستقل ولا سلطان عليه إلا الدستور والقانون، ويعمل باستقلالية تامة خدمة للوطن.