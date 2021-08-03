الصفدي: مستمرون بالحشد لدعم عملية السلام وفق حل الدولتين

عمان- الغد- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، إن الأردن “مستمر في السعي لحشد الجهود دوليا لدعم عملية السلام وفتح أفق سياسي لحل النزاع بناء على حل الدولتين”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو؛ أنه بحث مع نظيره الفنلندي سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وتابع الصفدي أن “العلاقات الثنائية بين البلدين ممتدة منذ وقت طويل ونحن نتعاون في إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط”.

وذكر: “نتعاون مع فنلندا في قطاعات السياحة ودعم التقنيات الزراعية وفي التكنولوجيا بشكل عام، والاستثمار في مجالات أخرى، والآن تتاح لدينا الفرصة لتعزيز هذا التعاون بشكل أكبر”، بحسب الصفدي.

وأضاف: “اليوم كلانا مهتم ونعمل بشكل جاد لضمان الاستقرار والسلام والازدهار وأيضا دعم القضايا الإقليمية وبحث الأزمات التي تمر بها المنطقة هي على رأس الأولوية”.

وقال إنه “نسعى في الأردن إلى إتاحة أو فتح أفق سياسي لإحلال السلام بناء على حل الدولتين، ونحن مستمرون في العمل معكم وأيضا مع أعضاء آخرين في المجتمع الدولي لإتاحة حل سياسي في هذه الأوقات الحرجة”، بحسب الصفدي.

وتابع: “اللاجئون في الأردن مسألة مثيرة للقلق ونحن في الأردن نشعر بالقلق من التطورات، وفنلندا لعبت دورا رئيسيا وأسهمت في الجهود وفي إحياء المسألة في المجالات الدولية، لذلك نأمل في الاستمرار في تقديم الدعم للاجئين للمجتمعات المضيفة في الأردن”.

وأعرب الصفدي عن شكره فنلندا وأكثر من 20 دولة على دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قائلا: “مستمرون في العمل سوية في دعم الجهود في القضايا الإقليمية والحرص على توفير الدعم اللازم لأونروا لتقدم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطيينين”.

وأكد الوزيران تعميق الشراكة الأردنية-الأوروبية، واستعرضا المستجدات الإقليمية خاصة تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وقال هافيستو: “نشكر الأردن على استضافتها اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، ونقدر لها حسن ضيافتها من اللاجئين من هذه البلدان، مضيفا: “تحدثنا عن بعض التطورات الإقليمية في لبنان والدول المجاورة والاستقرار الإقليمي”.

وأكد استمرار بلاده بتقديم الدعم للمنظمات المختصة باللاجئين في الأردن لرعايتهم.