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الصفدي: مقتل البغدادي خطوة مهمة في القضاء على الإرهاب

منذ 3 ساعات
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

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عمان- الغد- أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي ان قتل الإرهابي المجرم ⁧ابو بكر البغدادي‬⁩ يعتبر خطوة مهمة في الحرب على العصابات الإرهابية وعلى ظلامية الإرهاب الذي يمثل مسخا خارج إنسانيتنا وعدوا مشتركا لا علاقة له بحضارة أو دين.

وقال في تغريده له على حسابه الرسمي في تويتر “قتل الإرهابي المجرم ⁧‫البغدادي‬⁩ خطوة مهمة في الحرب على العصابات الإرهابية وعلى ظلامية الإرهاب الذي يمثل مسخا خارج إنسانيتنا وعدوا مشتركا لا علاقة له بحضارة أو دين. سيبقى ⁧‫الأردن‬⁩ في مقدم الدول التي تحارب الإرهاب وبالتعاون مع التحالف الدولي وشركائنا دفاعا عن أمننا وقيمنا.”

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