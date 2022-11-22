الصفدي من لقاء سفير السعودية: فوزكم فخر لكل العرب

استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار المجلس اليوم، السفير السعودي لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، حيث جرى التباحث في أفاق تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة بخاصة البرلمانية.

وأكد الصفدي والسفير السعودي، عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله، مشددين على أهمية إدامة التواصل والتشاور المشترك فيما يخدم صالح البلدين الشقيقين.

وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس المجلس د. أحمد الخلايلة، والنائب الثاني د. نصار الحيصة، والنواب : د. خير أبو صعيليك،المهندسة عبير الجبور، نواف الخوالدة.

وعقب اللقاء، هنأ الصفدي بإسمه وأعضاء مجلس النواب، الأشقاء في السعودية بعد فوز منتخبهم على المنتخب الأرجنتيني في مستهل مباريات الأخضر السعودي في بطولة كأس العالم المقامة في دولة قطر الشقيقة، قائلاً إن الفوز يشكل فخراً لكل العرب، ونتمنى للأشقاء مواصلة الانتصارات وتحقيق مستويات متقدمة في البطولة.

وأعرب الصفدي عن الاعتزاز بمستوى تنظيم البطولة من قبل الأشقاء في قطر، مؤكداً الثقة العالية بنجاح الأشقاء بتنظيم هكذا حدث يتابعه الملايين عبر العالم.