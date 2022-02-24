الصفدي: نسعى لإخلاء الأردنيين من أوكرانيا

ترأّس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الخميس، جانباً من الاجتماع المُوسع لخلية الأزمة في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مع الوزارات والمؤسسات الأردنية المختصة المعنية بمتابعة أوضاع الأردنيين في أوكرانيا.

وجاء الاجتماع استمراراً لتنفيذ خطة التعامل مع الأزمة وتقييم الطروحات المستجدة، بحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية الأردنية في الدول المعنية، عبر تقنية الاتصال المرئي.

ووجّه الصفدي بتقديم كافة أشكال الإسناد والدعم المتاحة للأردنيين، وتذليل الصعوبات وإدامة التواصل معهم، وتنفيذ خطط إخلائهم للمملكة، ومنها إرسال دبلوماسيين إلى الدول المجاورة لأوكرانيا لتسهيل دخول وإخلاء الأردنيين.