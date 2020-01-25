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الصفدي: ننتظر موافقة صينية لإخلاء الأردنيين من المناطق المصابة بـ”كورونا”

منذ ساعتين
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

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عمان- الغد- قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم السبت، إن الوزارة طلبت من الصين إخلاء المواطنين الأردنيين من المناطق المصابة بفيروس كورونا الجديد، وذلك بعد فرض السلطات هناك حجراً صحيا عليها.

وأضاف على “تويتر”: “الوزارة تتابع وتتواصل مع السلطات الصينية ومع أبنائنا بشكل مستمر. طلبنا السماح بإخلاء مواطنينا وسنقوم بذلك فور موافقة السلطات الصينية التي فرضت حجرا صحيا على المدينة ومنعت الدخول إليها أو خروج أي أحد منها. لا إصابات بين مواطنينا الحمد لله ونقوم بكل ما هو متاح. لم يتم إخلاء أحد”.

جاء كلام الصفدي رداً على المغرد معتز ربيحات على تويتر والذي قال إن “الطلبة الأردنيين في مدينه اوهان الصينية الي فيها الفايروس . بناشدوا الجهات المعنية في الاردن من مبارح ما حدا متحرك حسب كلامهم كل الجاليات الأجنبية أخلت رعاياها شو دور وازرة الخارجية والسفارة الي هناك من مبارح ما حدا طمن الأهالي ولا حدا صرح بشي”.

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