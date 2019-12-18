الصفدي والمفوض العام بالوكالة للأونروا يؤكدان على الشراكة

جنيف – بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الأربعاء، المفوض العام بالوكالة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كريستيان ساوندرز في اجتماع تشاوري أكد الشراكة الراسخة بين المملكة والوكالة في جهود حشد الدعم لها.

كما بحثا خطوات بلورة برنامج عمل مشترك للتواصل مع المانحين الدوليين لضمان توفير التمويل اللازم لموازنة الوكالة للعام المقبل لتمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.

واستعرض الصفدي وساوندرز الوضع المالي للوكالة لهذا العام وسبل سد العجز المتبقي من ميزانية العام الحالي.

وأكد الصفدي ضرورة توفير الدعم اللازم لسد العجز الحالي، آملا ان يتم تسديد التمويل المتبقي من الدعم الذي جرى الالتزام به حتى تتمكن الوكالة من توفير خدماتها.

وثمن ساوندرز الجهود الأردنية لحشد الدعم الدولي للوكالة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني. وكان الصفدي شكر في كلمته بالمنتدى أمس الدول الصديقة والشقيقة على دعمها للأنروا.

ودعا لاستمرار المجتمع الدولي في تمكين الوكالة وقدرتها على خدمة أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني وفق تكليفها الأممي الذي صوتت الجمعية العامة هذا الشهر لصالح تجديده بأكثرية ساحقة بلغت 169 صوتا مقابل صوتين ضد التجديد.

وكان حشد الدعم للأنروا في مقدمة المواضيع التي بحثها الصفدي أيضا مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية سيغريد كاغ خلال لقائه بها على هامش المنتدى في جنيف اليوم.

وشكر الصفدي الوزيرة الهولندية على تسديد بلادها الدعم الذي كانت أعلنته للوكالة بعد أن كانت جمدته سابقا بسبب التحقيق حول مخالفات إدارية أثيرت حول عمل الوكالة وانتهى إلى تأكيد أنه لا يوجد أي مخالفات مالية في عمل الأنروا.

وثمن التزام هولندا بدعم الأونروا وولايتها. وأكد الصفدي وكاغ استمرار البلدين في العمل على تطوير العلاقات الثنائية خصوصا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية ودعم البرامج التنموية في المملكة.

وبحثا التطورات في المنطقة، وفِي مقدمها المرتبطة بالقضية الفلسطينية وجهود حل الأزمة السورية والتعاون في مواجهة أعباء أزمة اللجوء السوري.