الصفدي: وجودنا في بغداد رسالة أننا معا في مواجهة التحديات

عمان- الغد- قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي إن الأردن يقف إلى جانب العراق في مواجهة كل التحديات ومع مصر بشأن موقفها من سد النهضة.

وأضاف الصفدي في مؤتمر صحفي عقده مع نظيريه المصري والعراقي، على هامش القمة الثلاثة بين الأردن والعراق ومصر في بغداد اليوم الأحد،: “نقف إلى جانب العراق في مواجهة كل التحديات وأن الإرهاب ليس خطرا على العراق فقط بل علينا جميعا”.

وأكد أن “وجودنا في بغداد رسالة أننا معا في مواجهة التحديات”، مشيرا إلى أن “القمة دخلت في نقاش مستفيض التي يمكن أن تترجم لتعاون في مختلف المجالات”.

وبين أن “قمة بغداد ناقشت القضية الفلسطينية وأكدت وحدة مواقف الأردن ومصر والعراق بشأنها. اتفقنا على زيادة التعاون الاقتصادي المشترك “

وأشار إلى أن المملكة تقف مع مصر والسودان في موقفهما من سد النهضة (الإثيوبي)، وأن أمن مصر المائي جزء من الأمن القومي العربي.