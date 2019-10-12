الصفدي وشكري يبحثان تبعات الهجوم التركي في سورية

القاهرة- قُبيل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لمناقشة الهجوم التركي في سورية، استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وذلك ‫في إطار التعاون والتشاور المُستمر بين الشقيقتين مصر والأردن، وفي سياق تبادُل الرؤى حول القضايا الإقليمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، أن الوزيرين حرصا على مناقشة التطورات الخاصة بالهجوم التركي في سورية، وتبعات تلك الخطوة الخطيرة على وحدة سورية ومسار العملية السياسية هناك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، كما تم التباحُث حول سُبل العمل على الحفاظ على سيادة سورية ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.