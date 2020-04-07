الصفدي وعريقات يبحثان تنسيق جهود مواجهة كورونا

عمان-الغد- بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات اليوم التعاون بين المملكة ودولة فلسطين في مواجهة جائحة كورونا تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس محمود عباس تنسيق الجهود لمواجهة الأزمة والتعاون في مواجهة كل تبعاتها.

واستعرض الصفدي وعريقات خلال اتصال هاتفي جهود حشد الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) لتمكينها من استمرار تقديم خدماتها الحيوية للاجئين في هذه الظروف الصعبة التي فرضت تحديات إضافية على الوكالة التي تواجه أزمة مالية ضاغطة.

ووضع الصفدي عريقات في صورة الجهود التي تقوم بها المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة لتوفير ما تحتاجه الوكالة من دعم لسد الفجوة في موازنتها ولتلبية ندائها توفير 14 مليون دولار لمواجهة جائحة كورونا.

وحذرا من التبعات الخطيرة لعدم توفير الدعم الذي تحتاجه الوكالة لمواجهة جائحة الكورونا، خصوصا ان التمويل المتوفر حاليا لن يغطي الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية العادية لما بعد نهاية الشهر القادم.

وأكد الصفدي وعريقات استمرار تنسيق العمل في هذا المجال وفي جهود مواجهة أي إجراءات إسرائيلية تهدد فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وحذر الصفدي وعريقات من خطورة مثل هذه الخطوات الاسرائيلية وطالبا المجتمع الدولي التحرك لمنع إسرائيل من اتخاذ قرار بضم المستوطنات ووادي الأردن في فلسطين المحتلة، حماية للقانون الدولي الذي ستشكل هذه الخطوات ان اتخذت خرقا فاضحا له وتقويضا لكل جهود تحقيق السلام الشامل الذي تقبله الشعوب.