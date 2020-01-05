أخبار محلية

الصفدي ومكاليستر يبحثان سبل تعزيز الشراكة الأردنية الأوروبية

منذ 48 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- استقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي اليوم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ديفيد مكاليستر. وبحث اللقاء سبل تعزيز الشراكة الأردنية الأوروبية وزيادة التعاون الاقتصادي والتنموي. كما استعرض اللقاء المستجدات الإقليمية والتنسيق الأردني الأوروبي في جهود تجاوز التحديات وحل الأزمات الإقليمية من أجل تحقيق الهدف المشترك في تعزيز الأمن والاستقرار.
وثمن الصفدي مواقف الاتحاد الداعمة للمملكة ولمسيرتها التنموية، وأكد أهمية الدور الأوربي في المنطقة.
من جهته، أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي عن تقديره لمواقف الأردن وسياساته المعتدلة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وبإنشاء جسور التعاون مع أوروبا.

الوسوم

مقالات ذات صلة

النواب يناقش اتفاقية الغاز في 19 الجاري.. وجلسة اليوم تفقد النصاب (فيديو)

منذ 7 ساعات
رئيس الوزراء عمر الرزاز- (أرشيفية)

الرزاز: هناك مبالغة بالتوقيف الإداري.. وجاهزون لبحث التجاوزات

منذ 8 ساعات
مجلس النواب

“اتفاقية الغاز” تشعل مشادات في مجلس النواب

منذ 8 ساعات

الأردن وأذربيجان يتفقان على تسيير خط طيران مباشر بين البلدين

منذ 8 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock