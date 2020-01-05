الصفدي ومكاليستر يبحثان سبل تعزيز الشراكة الأردنية الأوروبية

عمان-الغد- استقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي اليوم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ديفيد مكاليستر. وبحث اللقاء سبل تعزيز الشراكة الأردنية الأوروبية وزيادة التعاون الاقتصادي والتنموي. كما استعرض اللقاء المستجدات الإقليمية والتنسيق الأردني الأوروبي في جهود تجاوز التحديات وحل الأزمات الإقليمية من أجل تحقيق الهدف المشترك في تعزيز الأمن والاستقرار.

وثمن الصفدي مواقف الاتحاد الداعمة للمملكة ولمسيرتها التنموية، وأكد أهمية الدور الأوربي في المنطقة.

من جهته، أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي عن تقديره لمواقف الأردن وسياساته المعتدلة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وبإنشاء جسور التعاون مع أوروبا.