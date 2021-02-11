الصفدي ونظيره الإيرلندي يؤكدان على التضامن في مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية

عمّان- تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصال هاتفي من وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي سايمون كوفني جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين والمستجدات الإقليمية.

وأكد الوزيران استمرار العمل على تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات وعلى التضامن في مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية التي فرضتها جائحة كورونا، وأكدا ضرورة تكاتف الجهود الدولية في التخفيف من الانعكاسات السلبية لها.

وبحث الوزيران التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والجهود المستهدفة إعادة إطلاق مفاوضات جادة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور وتنسيق الجهود من أجل إيجاد أفق حقيقي للتقدم نحو السلام الذي يؤكد البلدان أن سبيله الوحيد هو حل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

كما استعرض الصفدي وكوفني المستجدات في المنطقة وسبل التعامل معها بما يحقق الأمن والاستقرار.