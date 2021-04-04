الصفدي ونظيره الروماني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

عمان- الغد-استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم وزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو. وبحث الوزيران سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والشراكة المميزة والمتنامية بين البلدين الصديقين. كما استعرض الوزيران المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمها التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والجهود المستهدفة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين.

وفي تصريحات صحافية مشتركة، رحب الصفدي بنظيره الروماني “بزيارته الأولى إلى المنطقة منذ عام وبعد جائحة كورونا التي فرضت تحديات كبيرة علينا جميعاً، والتي نؤكد على أننا نتعاون ونتعاضد في جهود مواجهتها ومواجهة تبعاتها”.

وقال الصفدي “زيارة اليوم أتت لاستكمال النقاشات والحوارات المستمرة بين بلدينا الصديقين من أجل تعزيز التعاون في مختلف المجالات”. وزاد “نحن ننطلق في هذا الجهد من قاعدة قوية من التعاون تكرست على مدى سنوات طويلة”.

وأضاف الصفدي “اتفقت ومعالي الأخ أن نستمر في اتخاذ الخطوات العملية التي تعزز التعاون بين بلدينا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وفي مجالات الطاقة والزراعة والدفاع أيضاً، ووقعنا عدداً من الاتفاقيات التي ستوفر المزيد من الأطر القانونية التي تتيح لهذا التعاون أن يستمر”.

وتابع الصفدي “تحدثنا أيضاً عن ضرورة ايجاد الآفاق التي تتيح للقطاع الخاص في البلدين البناء على علاقات الصداقة القوية التي تربطنا، وعن العمل من أجل عقد مجلس التعاون الاقتصادي وتنسيق اجتماعات أيضا بين القطاع الخاص في البلدين”.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، ذكر الصفدي “تناولنا القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأود أن أثمن هنا موقف رومانيا الثابت في دعم حل الدولتين سبيلاً لتحقيق السلام العادل والشامل الذي نريده جميعاً”. وزاد “تتبدى مواقف رومانيا ليس فقط من خلال دعم حل الدولتين، ولكن أيضاً من خلال دعمها المستمر لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)”.

وأشار الصفدي “تحدثنا في القضايا الإقليمية، من الأوضاع في سوريا إلى الجهود المستهدفة حل كل الأزمات الإقليمية، ونتفق بأن علينا جميعاً أن نقوم بالمزيد من التنسيق والمزيد من العمل من أجل حل كل هذه الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار الذي يتيح تحقيق الرخاء لشعوبنا جميعاً”.

وختم الصفدي “مرة أخرى معالي الأخ العزيز أرحب بك في المملكة الأردنية الهاشمية، وأؤكد بأننا بتوجيهات سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، مستمرون في العمل معكم لتطوير هذه الصداقة، ولضمان انعكاس هذه العلاقات تعاوناً أكبر، ينعكس خيراً على البلدين الصديقين ويسهم أيضا في جهودنا تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

بدوره قال وزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو إن “استقرار الأردن مهم لأمن المنطقة”، مضيفاً أن “العلاقات الثنائية بين الأردن ورومانيا قامت على قاعدة راسخة من الثقة والصداقة، وهذا اللقاء يعتبر دليلاً على أن رومانيا صديق للأردن منذ 56 عاماً وهذا أيضا دليل على مجالات التعاون التي ننوي ترسيخها مع الأردن”. وتابع ” أنا سعيد أن أكون هنا في زيارتي الأولى للشرق الأوسط”.

وأضاف أن “المحادثات مع الصفدي عكست العلاقات الثنائية المتميزة والقدرة على التوسع في التعاون في مجالات مهمة مثل الزراعة والأمن الغذائي والطاقة وأيضا تكنولوجيا المعلومات”.

ونيابة عن الحكومة الرومانية، هنأ الوزير الروماني الأردن بذكرى مئوية الدولة، مشيراً إلى العمل على مشاريع مشتركة لتعزيز التبادل التجاري. وزاد “نود أن نوسع مجال التعاون الاقتصادي، وأن نفعل المجلس الاقتصادي المشتركة والتركيز على العلاقات الثنائية في مجال الاقتصاد، مما يعكس التطور الإيجابي في العلاقات بين البلدين الصديقين”.

وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية الروماني أن بلاده تدعم كافة الجهود المستهدفة حل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، مشدداً على أن بلاده تؤكد على وضع القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. واعرب عن دعم رومانيا للجهود الاردنية في هذا السياق بما فيها الجهد الاردني ضمن مبادرة مجموعة ميونخ والتي تجمع بالإضافة للمملكة كل من مصر وفرنسا والمانيا، مشيدا بأهمية هذا الجهد الرامي لإحلال السلام وايجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية.