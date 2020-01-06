الصفدي ونظيره السعودي يجريان مباحثات في الرياض

الرياض- أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان اليوم محادثات ركزت على تطوير العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين المملكتين الشقيقتين وتناولت المستجدات في المنطقة.

وأكد الوزيران خلال لقائهما قبيل انعقاد اجتماع الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن في الرياض إرادة البلدين الراسخة زيادة التعاون وتعزيز العلاقات الأخوية التي يرعاها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبحث الصفدي والأمير فيصل الأوضاع في المنطقة وأكدا ضرورة تكثيف الجهود لتجاوز الأزمات الإقليمية وخفض التصعيد وبناء علاقات إقليمية مبنية على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وشدد الصفدي على وقوف المملكة بالمطلق إلى جانب الأشقاء في السعودية في كل ما يتخذونه من خطوات لحماية أمنهم واستقرارهم ذاك أن أمن السعودية كما يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني وأمن الأردن واحد لا يتجزأ.

وثمن الصفدي دعم السعودية للأردن.