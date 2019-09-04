الصفدي ونظيره العراقي يبحثان الشراكة وتعظيم التعاون الاقتصادي

عمان-الغد- بحث وزير الخارحية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية جمهورية العراق الدكتور محمد علي الحكيم الأربعاء، الخطوات التي يتخذها البلدان لتفعيل شراكتهما المتنامية في إطار حرصهما المشترك على إيجاد آفاق أوسع للتعاون والتنسيق في جميع المجالات.

وأكد الوزيران في اتصال هاتفي أهمية تعظيم التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة في جميع المجالات بما ينعكس ايجابا على البلدين الشقيقين ويخدم المصالح المشتركة ويحقق النمو الاقتصادي والرخاء ويعزز الاستقرار.

واستعرض الوزيران المستجدات الاقليمية في اطار التنسيق المستمر لتجاوز التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.