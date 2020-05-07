الصفدي ونظيره اليوناني: لا بديل عن حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية

عمّان- الغد- بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس اليوم التنسيق والتعاون في مواجهة جائحة كورونا وأكدا التضامن في التعامل مع تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الصفدي ودندياس حرص البلدين على تطوير العلاقات وزيادة التعاون ثنائياً وفي إطار آلية العمل الثلاثية مع قبرص وفي سياق الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

وأستعرض الصفدي ونظيره اليوناني المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتجاوز أزمات المنطقة.

وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والعملية السلمية أكد الوزيران ان لا بديل عن حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية سبيلًا لتحقيق السلام وحل الصراع.

وثمن الصفدي موقف اليونان الداعم لحل الدولتين والمتمسك بالموقف الأوروبي الرافض لضم أي أراض فلسطينية خرقاً للقانون الدولي.

وحذر الصفدي من أن ضم وادي الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيقتل حل الدولتين وسيقوض كل فرص تحقيق السلام الشامل والدائم.

وأكد الوزيران ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية وشددا على أهمية استمرار الدعم الدولي للاجئين والدول المستضيفة لهم.

وأكد الصفدي ودندياس استمرار التنسيق والتعاون والعمل على تطوير العلاقات في جميع المجالات.