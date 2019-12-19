الصفدي ووزير الخارجية اليوناني يبحثان سبل التعاون بين البلدين

عمان- إستقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي اليوم وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس وبحث معه سبل تطوير التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية والمستجدات الإقليمية.

وأكد الوزيران خلال لقائهما في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مضي البلدين في إيجاد سبل أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي واتفقا على أهمية إيجاد أُطر التعاون التشريعية والمؤسساتية التي تشجع التبادلات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص. كما اتفق الوزيران على أهمية بحث الإفادة من فرص لزيادة التعاون السياحي سواء في إطار السياحة البينية أو التسويق المشترك للبلدين كوجهة سياحية مشتركة.

وأكد الصفدي ونظيره اليوناني التزام العمل على تطوير التعاون في إطار آلية التنسيق الثلاثي بين الأردن واليونان وقبرص وعلى ترسيخ الشراكة المتنامية بين الدول الثلاث في عديد من المجالات الحيوية وتكريس التنسيق المستمر إزاء القضايا الإقليمية المختلفة.

وثمن الوزير اليوناني دور المملكة وجهودها من أجل حل الصراعات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار. وأكد موقف اليونان الداعم للأردن داخل الاتحاد الأوروبي.

ووضع الصفدي ديندياس بصورة تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمها تطورات القضية الفلسطينية. وثمن الصفدي موقف اليونان الداعم لحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية سبيلاً وحيداً لحل الصراع.

وأطلع دندياس الصفدي على رؤية بلاده إزاء تطورات الأوضاع في منطقة المتوسط، في أعقاب توقيع إتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني.

واكد الصفدي سياسة الاْردن الثابتة في التأكيد على ضروروة حل الخلافات عبر الحوار وعلى احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وجاءت زيارة الوزير ديندياس إلى المملكة في إطار جولة إقليمية شملت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحب الصفدي بالوزير ديندياس الذي يزور المملكة لأول مرة بعد توليه منصبه الجديد كوزير خارجية لبلاده.