الصفدي ونظيرته البلجيكية يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

عمّان- بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونائب رئيس الوزراء وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمز اليوم سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والمستجدات الاقليمية.

وشدد الوزيران خلال اتصال هاتفي على استمرار التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الراسخة بين مؤسسات البلدين في مختلف المجالات والتي تستند إلى قاعدة صلبة تمييزها العلاقات المتينة بين جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك فليب ملك بلجيكا.

وأكدا استمرار التعاون في إطار الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي. كما بحث الوزيران التحديات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا والإجراءات المتخذة لمواجهتها خصوصاً على الاقتصادات صغيرة الحجم.

وثمن الصفدي مواقف بلجيكا الداعمة للمملكة في مواجهة التحديات الاقتصادية وفي تحمل عبء اللجوء. ).

واستعرض الوزيران المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لحل أزمات المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار.

وثمن الصفدي موقف بلجيكا المتمسك بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية سبيلاً لحل الصراع وتحقيق السلام الدائم وشكر نظيرته البلجيكية على الدعم الذي تقدمه بلجيكا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين(الأنروا).

وأكدت الوزيرة البلجيكي تثمين بلادها لدور المملكة الرئيس في جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم.