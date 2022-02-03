الصفدي يؤكد استمرار المملكة بحشد الدعم السياسي والمالي لـ”الأونروا”

عمّان-الغد- أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي استمرار المملكة في العمل على حشد الدعم السياسي والمالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).

جاء ذلك خلال لقاء الصفدي المُفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، اليوم في مقر الوزارة، في اجتماع بحث سبل إسناد وكالة الأنروا وتوفير الدعم الكافي والمستدام لها لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية لنحو ٥،٧ مليون لاجئاً فلسطينياً في مناطق عملياتها الخمس. واستعرض اللقاء نتائج المؤتمر الوزاري الدولي لدعم الوكالة والذي عُقد برئاسة الأردن والسويد خلال شهر تشرين الثاني الماضي في بروكسل، وأثمر عن مساهمات مالية مباشرة لدعم الوكالة وصلت إلى ٣٨ مليون دولار أمريكي.

وجدّد الصفدي موقف المملكة الثابت بأنه يجب استمرار الوكالة في عملها إلى حين حلّ قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك القرار ١٩٤ الذي يضمن حقهم في العودة والتعويض، وفي إطار حلٍ شاملٍ وعادلٍ للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وشدّد الصفدي بأن الأردن مستمر بالعمل والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لحشد الدعم اللازم للوكالة لإدامة خدماتها الحيوية للاجئين.

وحذّر الصفدي من التبعات الإنسانية والسياسية والأمنية التي سيكون لها تأثيرات كبيرة على أمن المنطقة واستقرارها اذا ما عجزت الوكالة عن تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين نتيجة تراجع الدعم لها.

وثمّن لازاريني الجهود الأردنية المستمرة لحشد الدعم الدولي للوكالة ومساعدتها على سدّ عجزها المالي، مُؤكداً أهمية الدور الذي يضطلع به الأردن بالتعاون مع المجتمع الدولي في هذا الإطار.

ووضع لازاريني الصفدي بصورة العجز المالي الذي تواجهه موازنة الوكالة للعام ٢٠٢٢. واتفق الصفدي ولازاريني على مواصلة التنسيق والتشاور ثنائياً، ومع الشركاء الدوليين والإقليميين حول سبل حشد الدعم الدولي اللازم لوكالة الأنروا.

يُذكر أن الأردن والسويد نظما سلسلة من الاجتماعات الوزارية في السنوات الأخيرة لحشد الدعم السياسي والمالي للأنروا، فقد أثمر مؤتمر روما في العام ٢٠١٨ عن تعهدات بلغت قيمتها ١٢٢ مليون دولار أمريكي، وحشد المؤتمر الوزاري الذي عُقد خلال شهر حزيران للعام ٢٠٢٠ دعم بقيمة ١٣٠ مليون دولار أمريكي، في حين أثمر الاجتماع الذي عُقد في بروكسل مؤخراً عن مساهمات مالية مباشرة وصلت إلى ٣٨ مليون دولار أمريكي، وتعهدات بلغت ٦١٥ مليون دولار أمريكي للعام ٢٠٢٢ وما بعده.