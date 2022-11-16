الصفدي يؤكد الدور التكاملي مع الإعلام خلال لقاء رئيسي تحرير الرأي والغد

التقى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء، برئيس تحرير صحيفة الرأي خالد الشقران ورئيس تحرير صحيفة الغد مكرم الطراونة، ومدير مركز الرأي للدراسات هادي الشوبكي.

وأكد الصفدي خلال اللقاء أهمية الدور التكاملي بين النواب والإعلام في الرقابة على مختلف أوجه الشأن العام، مشدداً على أن أبواب مجلس النواب مشرعة أمام وسائل الإعلام.

وقال إن مجلس النواب حريص على تقديم مختلف أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لتيسير مهمة وعمل مختلف وسائل الإعلام، مؤكداً أهمية الدور الوطني للصحف الورقية ووجوب دعمها، لما تشكله من إرث ومكانة لدى الأردنيين فهي مؤسسات طالما حملت رسالة الدولة الأردنية وكانت سياجاً منيعاً مدافعاً عن الوطن.

من جهته أكد رئيس تحرير صحيفة الرأي خالد الشقران ضرورة التعاون ما بين الإعلام ومجلس النواب، مؤكداً أن الإعلام هو عين الرقيب المكملة لدور مجلس النواب وهو حلقة الوصل الذي ينقل التفاعلات التي تحصل في المجلس للرأي العام، وأن هذا التعاون يجب أن يستمر خدمة للمصلحة العليا الوطنية.

فيما أكد رئيس تحرير صحيفة الغد مكرم الطراونة أن للإعلام دور هام في دعم دور مجلس النواب من حيث بناء علاقة تشاركية تقوم على تقييم الأداء وتسليط الضوء على أبرز الملفات التي قد تكون مراجع مساندة لعمل المجلس النيابي، بالإضافة إلى دوره في عكس منجز المجلس وشرحه للرأي العام، وهو لن يتأتى إلا من خلال بناء علاقة ثنائية تتناسب وتحقيق مصالح الدولة، في مرحلة تتطلب التشاركية بين الأطراف كافة.