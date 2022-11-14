الصفدي يؤكد ضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي للأونروا

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، ضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وشدّد الصفدي في كلمة افتتح بها أعمال اجتماع اللجنة الاستشارية للوكالة بحضور ممثلي أعضائها الـ29 والمراقبين الأربعة، مركزية الدور الذي تقوم به الوكالة في تقديم خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين.

وقال إنه لا يمكن الاستغناء عن الوكالة التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين وفق تكليفها الأممي.

وأكد الصفدي ضرورة ترجمة الدعم السياسي للوكالة والذي ظهر جلياً في تصويت اللجنة الرابعة للأمم المتحدة على تجديد ولايتها قبيل التصويت على التجديد في الجمعية العامة هذا الشهر، دعماً مالياً مستداماً يسد العجز المالي في موازنة الوكالة ويمكنها الاستمرار في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وقال إن دعم الوكالة يمثل دعماً لحق اللاجئين في العيش الكريم ولجهود تكريس الأمن والاستقرار.

وكانت اللجنة الرابعة المنبثقة عن الجمعية العامة صوتت الأسبوع الماضي لصالح تجديد ولاية الوكالة.

وحث الصفدي المجتمع الدولي على تنويع مصادر تمويل الأونروا في إطار مبدأ التشاركية في حمل الأعباء، ودعوة المانحين لتقديم تعهدات متعددة السنوات والالتزام بها.

إلى ذلك، التقى الصفدي على هامش الاجتماع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، في إطار التنسيق الدائم والمستمر لبحث سبل مواجهة التحديات التي تواجه الوكالة.

وشدّد الصفدي، خلال اللقاء، على ضرورة استمرار وكالة الأونروا بعملها إلى أن يجري حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 194 وبما يضمن الحق في العودة والتعويض، وفي إطار حل الدولتين سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل.

وثمّن لازاريني، من جهته، الجهود التي يقوم بها الأردن في حشد الدعم الدولي للأونروا، والعمل على توفير التمويل الكافي لها.

وينعقد اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مرتين سنوياً لمناقشة القضايا التي تهم الأونروا، وتقديم النصح والمساعدة للمفوض العام للوكالة. وترأس الجمهورية اللبنانية الدورة الحالية للجنة.

