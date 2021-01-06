الصفدي يؤكد على أهمية التوصل إلى حل للتوتر مع إيران بشأن النووي

عمان-الغد- أكد وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي على ضرورة بناء منطقة شرق أوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل وأهمية التوصل إلى حل للتوتر مع إيران بشأن التسلح النووي ووقف تدخلاتها في دول الجوار .

وجاء ذلك في ختام الاجتماع الوزاري الثالث لمبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي ومعاهدة عدم الانتشار بمشاركة مسؤولين من ست عشرة دولة, كما شدد الصفدي على اهمية استمرار حشد الدعم السياسي والمالي لضمان استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين, واهمية ايجاد حل للصراع الاسرائيلي الفلسطيني وفق مبدأ حل الدولتين واقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام سبعة وستين .

ايمن الصفدي وزير الخارجية الاردني

من جانبه اكد وزير الخارجية الالماني هايكو ماس على اهمية استغلال ايران الفرصة والعودة الى طاولة الحوار مستغلة الادارة الامريكية الجديدة وانفتاحها من اجل وقف برنامجها النووي بعد ان وصلت نسبة التخصيب فيه الى عشرين في المئة والحد من التوترات في المنطقة .

هايكو ماس وزير الخارجية الالماني

وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي اكدت استمرار بلادها العمل على تقديم الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا لتمكينها من مواصلة عملها في مجالي التعليم والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين .

آن ليندي وزيرة الخارجية السويدية