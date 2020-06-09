الصفدي يؤكد على أهمية بناء منطقة شرق أوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل

عمّان- الغد- أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم أهمية بناء منطقة شرق أوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل وتكثيف الجهود لحل الازمات الاقليمية لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد الصفدي في مداخلة في الاجتماع الوزاري لمبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي والذي رعاه كل من وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس ووزيرة خارجية السويد آن ليند بمناسبة السنوية الأولى لاجتماع الدول الأعضاء في المبادرة موقف الأردن الداعي الى تكثيف الجهود لإزالة أسلحة الدمار الشامل.

وأشار الصفدي الى مؤتمر إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية والكيماوية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل والذي ترأسته المملكة في شهر تشرين ثاني من العام الماضي وما حققه من تأكيد على أهمية الالتزام ببناء منطقة شرق أوسط خالية من السلاح النووي وجميع أسلحة الدمار الشامل.

وأكد الصفدي أهمية مبادرة ستوكهولم في بلورة موقف دولي فاعل للحد من انتشار الأسلحة النووية قبيل انعقاد مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار النووي والذي كان من المقرر عقده في نيسان من هذا العام وتم إرجائه لأوائل العام المقبل بسبب جائحة كورونا.

واتفق الوزراء على عقد الاجتماع الوزاري القادم لمبادرة ستوكهولم في عمّان تلبية لدعوة من وزير الخارجية قبيل انعقاد مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار النووي.

وتشارك ستة عشر دولة في مبادرة ستوكهولم هي الأرجنتين وكندا وفنلندا وإثيوبيا وألمانيا وإندونيسيا واليابان وكازاخستان وهولندا والنرويج ونيوزلندا وجمهورية كوريا وإسبانيا والسويد وسويسرا بالإضافة إلى الأردن.