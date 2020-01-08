الصفدي يؤكد على ضرورة إطلاق تحركات فاعلة لتخفيض التصعيد في منطقة الخليج

عمان- الغد– أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم ضرورة إطلاق تحركات فاعلة لتخفيض التصعيد وإنهاء التوتر في منطقة الخليج العربي.

وشددا في اتصال هاتفي على ضرورة بذل كل جهد ممكن لحل الأزمة بالطرق السلمية وتجنيب المنطقة تبعات أزمة جديدة ستهدد إن تفاقمت الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وأكد الصفدي ولودريان على أهمية دعم استقرار العراق وأمنه وحماية مسيرة إعادة البناء التي بدأها.

وأكد الوزيران أيضا ضرورة الحفاظ على تماسك التحالف الدولي ضد داعش والجهود المستهدفة منعه من إعادة بناء قدراته.

واتفق الوزيران على إدامة التشاور والتنسيق في جهودهما المستهدفة تجاوز أزمات المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار.

وشدد الصفدي ولودريان على مركزية الشراكة الأردنية الفرنسية وعلى حرص البلدين تطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات.