الصفدي يبحث التعاون في مواجهة كورونا مع عدد من وزراء الخارجية العرب

عمان- أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الأحد اتصالات هاتفية مع وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة يوسف بن علوي ووزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ووزير خارجية الجمهورية اللبنانية الشقيقة ناصيف حتي ووزير خارجية جمهورية تونس الشقيقة نور الدين الرّي.

وبحث الصفدي مع نظرائه التعاون في مواجهة كورونا وتبعاتها، مؤكدا تضامن المملكة المطلق مع الأشقاء في مواجهة جائحة كورونا واستعدادها لتقديم كل إسناد ممكن تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني. من جهتهم شدد وزراء الخارجية على تضامنهم مع المملكة في مواجهة الجائحة، مؤكدين أن التضامن وتعزيز العمل العربي المشترك في هذه الظروف الصعبة وزيادة التعاون موقف وهدف مشترك للقيادات جميعها. واستعرض الوزراء التطورات الإقليمية وسبل التعامل معها بما يخدم القضايا والمصالح المشتركة. إلى ذلك أكد الصفدي شكر الأردن للأشقاء في دول الخليج العربي على الرعاية والعناية التي تحظى بها الجاليات الأردنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر.– (بترا)