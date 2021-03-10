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الصفدي يبحث تعزيز الشراكة مع ألمانيا

منذ ساعة واحدة
الصفدي وماس- ارشيفية
الصفدي وماس- ارشيفية

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عمان- الغد- ‏يلتقي اليوم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ‎ لبحث سبل تعزيز الشراكة الأردنية الألمانية في كافة المجالات إضافة إلى الجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية.
يعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك في تمام الساعة الثانية ضهرا بتوقيت ‎عمان على الرابط التالي ‎@GermanyDiplo

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