الصفدي يبحث تعزيز الشراكة مع ألمانيا

عمان- الغد- ‏يلتقي اليوم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ‎ لبحث سبل تعزيز الشراكة الأردنية الألمانية في كافة المجالات إضافة إلى الجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية.

يعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك في تمام الساعة الثانية ضهرا بتوقيت ‎عمان على الرابط التالي ‎@GermanyDiplo

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