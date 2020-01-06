الصفدي يبحث مع شكري المستجدات في المنطقة

عمان- الغد- التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي بعد وصوله الرياض مساء أمس للمشاركة في الاجتماع الوزاري للدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الذي يبدأ أعماله في الرياض اليوم، وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري.

وأكد الوزيران خلال الاجتماع الذي جاء في إطار مسيرة التنسيق المستمرة بين البلدين الشقيقين استمرار العمل على تعميق التعاون وزيادة التنسيق تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبحث الوزيران المستجدات في المنطقة وسبل معالجتها بما يحول دون المزيد من التوتر ويجنب المنطقة تبعات التصعيد. وأكدا ضرورة تكثيف الجهود من أجل تجاوز التحديات الراهنة وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.