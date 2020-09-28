الصفدي يبحث مع نظيرته الكورية العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

عمان- بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزيرة خارجية جمهورية كوريا الجنوبية كيونغ كيون اليوم الاثنين، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية.

وأكد الوزيران استمرار العمل على توسعة برامج التعاون بين البلدين الصديقين في جميع المجالات، مشددا على التضامن في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها. وبحث الصفدي ونظيرته الكورية الجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار. واطلع الصفدي كيونغ كيون على نتائج الاجتماع الذي استضافته المملكة الأسبوع الماضي لوزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا، بحضور الاتحاد الأوروبي لإيجاد أفق حقيقي لإطلاق مفاوضات على أساس القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة لحل الصراع على أساس حل الدولتين. واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق واللقاء في أقرب فرصة لمتابعة جهود تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.–(بترا)